صور- "مستقبل وطن" يكشف خطته لدعم الرئيس السيسي مع اقتراب فترة الدعاية الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا مهمًا لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وأكد النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، قدرة الحزب على حشد ملايين الناخبيين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الأمانة المركزية، مؤكدًا على حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وطرح الحضور عددًا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والآليات التنظيمية، فضلا عن دعم خطة الحزب قي تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم حزب مستقبل وطن واستنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة.

شارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.