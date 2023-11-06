"لن نركع".. عضو المكتب السياسي لحماس يوجه رسالة بالعبرية لنتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وجه حسام بدران عضو المكتب السياسي بحركة حماس، رسالة بالعبرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حكومته الذي هدد بإبادة سكان غزة بإلقاء قنبلة نووية، قائلًا: "سأرد عليهم باللغة التي يفهمونها، شعبنا لن نركع وتهديدكم لا تخيفنا"

وقال "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد،: "نحن ندافع عن أبناء شعبنا ولدينا إجماع على مشروع المقاومة، المعركة مازالت في أوجها، ونحن نعلم مدى بربرية وهمجية العدو المحتل".

وأضاف القيادي بحماس: "خسائر الاحتلال اليومية من جنوده ومعتداته كبيرة ولن يستطيع تحملها حال استمرار المعركة، يد المقاومة مازالت العليا، وأبطالنا من الميدان يقاتلون من النقطة صفر، وصواريخ المقاومة قادرة على الوصول إلى أهدافها في قلب

وتابع عضو المكتب السياسي بحركة حماس: جنودنا ليسوا مجموعة من الهواه وتقود المعركة بشكل استراتيجي جيد، وعلى استعداد لإدارة المعركة عسكريًا مهما طال أمدها".