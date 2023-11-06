هو بيعرض مسرحية في تل أبيب؟.. عمرو أديب: عقاب جماعي أسطوري نال من بيومي فؤاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب، حالة الهجوم على الفنان بيومي فؤاد بعد انتقاد وجهه للفنان محمد سلام، بسبب اعتذار الأخير عن عدم المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالسعودية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "حرب شعواء على السوشيال ميديا، وتحول الأمر فجأة إلى (خناقة) سعودية مصرية لا محل لها من الإعراب"، متسائلًا: لماذا يحدث هذا الأمر فقط مع موسم الرياض.. ومن الخاسر أو الرابح من تلك المعركة؟.

وأضاف: إيه اللي بتعملوه في بيومي فؤاد، ده لو رايح يعرض مسرحية في تل أبيب مش هتعملوا معاه كده؟.. عقاب جماعي أسطوري نال من بيومي فؤاد، هل كل النجوم صاروا خونة؟.. بيومي فؤاد عشان سافر الرياض الناس تنال من أهله، هوا بيومي فؤاد إسرائيلي؟.. طب ما تضربوه بالرصاص".

وتسائل مقدم "الحكاية": هل وصلت الوقاحة للتخوين؟، هل ذهاب فنان للمشاركة في موسم الرياض ليقدم فن سيقلل أو يزيد من قتلى الأطفال في غزة، موسم الرياض أصبح هدفًا للهجوم، و"الموضوع بقى مشبوه والهجوم مفضوح، وهدافع عن كل فنان بيشتغل جوا وبره مصر، الفنانين عندهم مصاريف وأقساط وده شغلهم، وموسم الرياض مستمر ولن يتوقف".