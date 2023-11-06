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أمانة مستقبل وطن تناقش استعدادات دعم الرئيس السيسي مع اقتراب فترة الدعاية

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القاهرة - سامية سيد - عقدت الامانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية. 

 

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم ،والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والامناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية. 

 

وأكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي قدرة حزب مستقبل وطن على حشد ملايين الناخبيين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الامانة المركزية، مؤكدا حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

 

وطرح الحضور عددا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والآليات التنظيمية، فضلا عن دعم خطة الحزب قي تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم حزب مستقبل وطن واستنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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