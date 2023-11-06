شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: كوريا الشمالية نجحت في بناء أكبر قوة نووية عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الاثنين أن البلاد نجحت في بناء أقوى قوة نووية في العالم تحت إشراف زعيمها كيم جونج أون، في الوقت الذي يعزز فيه النظام السري تطوير برامجه النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن هذا الادعاء يأتي وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية في المرحلة النهائية من استعداداتها للقيام بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس الماضيين على التوالي.

قوة الصناعة الثورية

وقال تونج ثاي جوان، كاتب المقال في صحيفة رودونج سينمون، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية: "بفضل قوة الصناعة الثورية لحزب العمال الحاكم في كوريا، زادت القوة النووية للبلاد بشكل حاد، ووصلت بقوة إلى أعلى مستوى في العالم".

وفي محاولة للترويج لإنجازات كيم في العام الحاليّ، أشار الكاتب إلى الاستفزازات والأحداث الرئيسية في كوريا الشمالية، مثل اختبار إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من نوع هواسونج، والقمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي في أقصى شرقي روسيا.