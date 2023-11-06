المفوضية الأوروبية: يهود أوروبا يعيشون مجددا في الخوف ويجب التصدي لمعاداة السامية

شدّدت ​المفوضية الأوروبية​ على أنّ "تصاعُد الحوادث المعادية للسامية في كلّ أنحاء ​أوروبا​، وصل إلى مستويات غير عادية في الأيّام القليلة الماضية، ما يذكّرنا ببعض أحلك الأوقات في التّاريخ"، لافتةً إلى أنّ "يهود أوروبا يعيشون مجددا في الخوف".

وأعربت في بيان، عن إدانتها "هذه الأعمال البغيضة بأشدّ العبارات الممكنة. إنّها تتعارض مع كلّ ما تدافع عنه أوروبا". وأشارت إلى أعمال معادية للسامية في النمسا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، مؤكّدةً أنّه "يجب التّصدّي لمعاداة الساميّة، ولتصاعد الكراهيّة ضدّ المسلمين أيضًا، وهو ما شهدناه خلال الأسابيع الماضية ولا مكان له في أوروبا".