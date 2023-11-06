انت الان تتابع خبر التعليم تعلن إطلاق قناة القبول المباشر ضمن "التعليم الموازي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "الطلبة خريجي (المهني، معاهد الفنون الجميلة، معاهد الحرف والفنون الشعبية، معهد الدراسات الموسيقية، الاعداديات الاسلامية، مدارس الوقفين) للسنتين الدراسيتين 2022/2021 و2023/2022 يحق لهم التقديم والتنافس مع أقرانهم للقبول على وفق النسب المحددة للقناة".



وأضافت، أن "الجامعات الحكومية ستتولى إجراء الاختبار للطلبة المشمولين والراغبين بالتقديم وإدخال بياناتهم عبر بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2023/11/6 ولغاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاحد الموافق 2023/11/12".