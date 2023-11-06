انت الان تتابع خبر العراق يُسجل 12 هزة أرضية خلال شهر واحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد العراقي لشهر تشرين الأول بلغ 23، منها 12 هزة أرضية داخل العراق و11 هزة في إيران".

وأضافت، أن "النشاط تركز بشكل واضح في محافظة ديالى (قضاء بلد روز وخانقين) ووصل عدد الهزات الى 5، في حين تم تسجيل هزتين في محافظتي السليمانية وأربيل، بينما سجلت نينوى، وكركوك، ودهوك هزة أرضية واحدة".

