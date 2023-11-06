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العراق يُسجل 12 هزة أرضية خلال شهر واحد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد العراقي لشهر تشرين الأول بلغ 23، منها 12 هزة أرضية داخل العراق و11 هزة في إيران".

وأضافت، أن "النشاط تركز بشكل واضح في محافظة ديالى (قضاء بلد روز وخانقين) ووصل عدد الهزات الى 5، في حين تم تسجيل هزتين في محافظتي السليمانية وأربيل، بينما سجلت نينوى، وكركوك، ودهوك هزة أرضية واحدة".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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