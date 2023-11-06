انت الان تتابع خبر المرور توضح حقيقة تطبيق نظام "الفردي والزوجي" في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير اعلام المديرية، العميد زياد القيسي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأنباء المتداولة حول لجوء مديرية المرور الى تطبيق نظام الفردي والزوجي غير صحيحة".

وأضاف، أن "تطبيق هذا النظام منافٍ لعمل المديرية وحرية المواطن ولا يمكن تطبيقه".



وتداولت بعض المواقع الإخبارية، أنباء عودة استخدام نظام "الفردي والزوجي" في العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت العمل بهذا النظام عام 2005 عندما كان مستوى العنف يشهد ارتفاعا سرعان ما انفجر في موجة من العنف الطائفي دامت اكثر من سنتين.