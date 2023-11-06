شكرا لقرائتكم خبر عن ظل مشتعلًا 3 أيام.. إسبانيا تنجح في احتواء حريق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى احتواء حريق غابات كبير في شرق إسبانيا إلى حد كبير، بعدما ظل مشتعلا لنحو 3 أيام.

ووفقًا لبيانات رسمية، اندلعت ألسنة النيران في نهار يوم الخميس في مونتيشيلفو في منطقة بلنسية على مساحة أكثر من 2500 هكتار، وأعلنت فرقة مكافحة الحرائق في بلنسية يوم الأحد، أن الحريق لم يعد ينتشر.

ورجح رئيس المنطقة كارلوس مازون احتواء الحريق بالكامل اليوم الاثنين.

وشدد على أن "من المرجح أن تكون هذه هي الساعات الأخيرة لشيء لا يجب أن يحدث أبدًا".

حريق متعمد

وتشتبه السلطات الإسبانية في أن يكون حريق الغابات متعمدًا أو بسبب الإهمال.

وكان قد جرى نقل 850 شخصًا أو نحو ذلك إلى مكان آمن كإجراء احترازي مساء الخميس، وعادوا بالفعل إلى منازلهم في اليوم التالي، وفقًا لتقارير رسمية.

وغادر معظم سكان المنطقة المتضررة حول مونتيشيلفو، الواقعة على بعد 70 كيلومترًا جنوب عاصمة بلنسية، منذ ذلك الحين، ولم يصب أحد جراء الحريق.