محلل سياسي: الولايات المتحدة تشعر بانقلاب في الرأي العام العالمي على إسرائيل بسبب حرب غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “نظير مجلي”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بانقلاب في الرأي العام العالمي على إسرائيل بسبب الحرب على غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن هناك استطلاعات للرأي تشير إلى تقدم ترمب أمام بايدن، بسبب موقف بايدن من حرب غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ بداية الحرب الرواية الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة، وهو ما وضعها في موقف دولي صعب بسبب خرق إسرائيل لقواعد القانون الدولي.