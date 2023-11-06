مستشار الرئيس الفلسطيني: لا فرق بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي تجاه أحداث غزة والضفة الغربية.. وأولوياتنا وقف مخطط التهجير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني “محمود الهباش”، أنه لا فرق بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي تجاه أحداث غزة والضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن السلطة الفلسطينية تمارس ضغوطات دولية وإقليمية كبيرة من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن الأولوية الآن هي وقف مخطط التهجير التي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية، لطرد سكان غزة من منازلهم.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لا تدخر جهدا من أجل إحلال السلام في الأراضي الفلسطينية، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.