القسام: قتلنا اليوم جنودا إسرائيليين ودمرنا 7 دبابات وقصفنا بئر السبع برشقة صاروخية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن عناصرها دمروا منذ صباح اليوم الأحد 7 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وقتلوا عددا من الجنود.



وقالت القسام -في سلسلة بيانات عبر منصتها في تلغرام- إن مقاتليها دمروا دبابة متوغلة شمال غرب مدينة غزة، ودبابتين في تل الهوا (جنوب مدينة غزة)، و3 دبابات في بيت حانون شمال القطاع.



وأضافت أن عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غرب غزة صباح اليوم وليلة أمس ودمروا دبابة بقذيفة الياسين 105. وشددت على أن مقاتليها يؤكدون قتلهم عددا من الجنود من مسافة قريبة.

كما أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت مدينة بئر السبع المحتلة وقاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، رداً على المجازر بحق المدنيين.



وقالت كتائب القسام إنّ عناصرها يستهدفون قوات جيش الاحتلال المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب مدينة غزة، بعشرات قذائف الهاون.



وأشارت إلى أن عناصرها يستهدفون قوات جيش الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وكذا قصف تحشدات لقوات إسرائيلية في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.



وأضافت أن عناصرها استهدفوا تجمعاً لآليات جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة الكرامة بالمحور الشمالي الغربي لمدينة غزة، بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل. وأعلنت كتائب القسام أيضا قصف تجمع للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون.



بدورها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن عناصرها استهدفوا تجمعاً لآليات جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة الكرامة بالمحور الشمالي الغربي لمدينة غزة، بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 30 من ضباطه وجنوده قتلوا خلال العملية البرية في غزة، وأوضح أن العدد الإجمالي للقتلى العسكريين وصل 342 منذ بدء مع معركة طوفان الأقصى.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية قبل يومين أن جيش الاحتلال أجلى 260 جريحا عسكريا من المعركة، واعترف قادة الاحتلال بأن جنودهم يتكبدون خسائر مؤلمة في المعارك البرية.

المصدر: وكالات