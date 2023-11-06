شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تناقش طلبات الإحاطة بشأن المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، اجتماعا مساء اليوم الإثنين، لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المعلمين المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم.

ويعقد الاجتماع بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.