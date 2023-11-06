الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نحو 450 هدفًا لـ"حماس" خلال آخر 24 ساعة وقتلنا عددا من قادتها وعناصرها

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوّات بريّة تابعة للجيش، سيطرت اللّيلة الماضية على موقع تابع لحركة "حماس" على أرض ​غزة​. وقد امتلكت "حماس" في هذا الموقع، مواقع استطلاع ومجمّعات تدريب لعناصرها وكذلك أنفاقًا إرهابيّة"، مشيرًا إلى أنّ "خلال هذه العمليّة، تمّت تصفية عدد من المخرّبين".

وادّعى، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "على مدار آخر 24 ساعة، هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجوّ نحو 450 هدفًا تابعًا لـ"حماس"، منها مجمعات إرهابيّة، مواقع استطلاع، مواقع إطلاق الصّواريخ المضادّة للدّروع وغيرها. كما هاجمت قوّات تابعة لسلاح البحريّة، مقرّات القيادة ومواقع إطلاق ​صواريخ​ مضادّة للدّروع ومواقع استطلاع أخرى تابعة للحركة".

ولفت أدرعي إلى أنّ "في إطار عمليّات تصفية مخرّبي "حماس"، صفّت طائرات مقاتلة المزيد من قادة "حماس"، منهم قائد الأمن الخاص بجهاز الشّرطة التّابع لـ"حماس" المدعو جمال موسى. كما تمّت تصفية قادة على المستوى الميداني ينتمون إلى الكتائب الّتي تحاربها قوّاتنا".