الشرطة الإسرائيلية: إصابة جندية إسرائيلية بجروح خطرة طعنًا بسكين في القدس ومقتل منفذ الهجوم

اعلنت الشرطة الاسرائيلية ان "جندية إسرائيلية اصيبت بجروح خطرة بعد تعرضها للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود وتم قتل المهاجم". وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية... قام حرس الحدود بتحييد الإرهابي بإطلاق النار".

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