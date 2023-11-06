"نيويورك تايمز": واشنطن أكدت لطهران و"حزب الله" عبر شركاء إقليميين أنها عازمة على التدخل بحال شن هجمات ضد إسرائيل

كشف مسؤولون أميركيّون، أنّ إدارة الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ بعثت رسائل إلى كلّ من ​طهران​ و"​حزب الله​"، عبر شركاء إقليميّين من ضنمهم ​تركيا​، مفادها أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ عازمة على التّدخّل عسكريًّا، إذا شنّا هجمات ضدّ ​إسرائيل​؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة.

وأوضح المسؤولون أنّ ​واشنطن​ أبلغت تلك الرسائل بشكل واضح، مؤكّدةً أنّها مستعدّة للتّدخّل عسكريًّا ضدّ كلّ من "حزب الله" و​إيران​ وضربهما، إذا هاجما إسرائيل.

وذكرت الصّحيفة أنّ وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​ حذّر، في تصريح من مطار بغداد في وقت متأخّر من مساء الأحد أثناء مغادرته العراق، من الهجمات على القوات الأميركية والأهداف المدنيّة في المنطقة.

وأشار بلينكن إلى أنّ "الهجمات والتّهديدات القادمة من الميليشيات المتحالفة مع إيران غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكّدًا "أنّنا سنفعل ما هو ضروري لحماية أفرادنا، سواء كانوا عسكريّين أو مدنيّين".