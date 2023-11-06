أكد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي أن "المساعدات الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين"، معتبرا ان "حديث واشنطن عن مساعدة الفلسطينيين ومساعيها لوقف إطلاق النار ادعاءات كاذبة".
وشدد رئيسي على وجوب وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإعلان وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسي: المساعدات الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.