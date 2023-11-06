رئيسي: المساعدات الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين

أكد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي أن "المساعدات الأميركية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين"، معتبرا ان "حديث واشنطن عن مساعدة الفلسطينيين ومساعيها لوقف إطلاق النار ادعاءات كاذبة".

وشدد رئيسي على وجوب وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإعلان وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية.