القوات الاسرائيلية اعتقلت الاسيرة المحررة عهد التميمي في الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم ، الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد اقتحام منزلها في بلدة النبي صالح بالضفة الغربية، وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت التميمي عام 2017 وسجنتها لمدة 8 أشهر.

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