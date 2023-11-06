ياسين لـ"النشرة": سنتقدم بشكوى موثقة ضد سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور التي تنتهجها إسرائيل

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "​لبنان​ سيتقدّم بشكوى موثّقة ضدّ ​سياسة​ الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور الّتي ينتهجها العدو الإسرائيلي".

وكشف أنّ "نحو 6.4 مليون متر مربّع (462 هكتارًا) حرقتها ​قذائف​ العدو الإسرائيلي وأسلحته الفوسفوريّة على البلدات الحدوديّة في جنوب ‎لبنان حتّى اليوم"، لافتًا إلى أنّها "أشعلت أكثر من 100 حريق، وامتدّت على مساحات حرجية شاسعة ذات أهميّة بيئيّة عالية، وأراض زراعيّة وعشرات آلاف أشجار الزيتون".

وأوضح ياسين أنّ "​الدفاع المدني​ مشكورًا يقوم بكلّ ما يساعد على إطفاء الحرائق، الّتي تسبّب بها ​العدوان الإسرائيلي​ على ​الجنوب​ اللّبناني منذ 15 تشرين الأوّل الماضي".