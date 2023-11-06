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أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "لبنان سيتقدّم بشكوى موثّقة ضدّ سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور الّتي ينتهجها العدو الإسرائيلي".
وكشف أنّ "نحو 6.4 مليون متر مربّع (462 هكتارًا) حرقتها قذائف العدو الإسرائيلي وأسلحته الفوسفوريّة على البلدات الحدوديّة في جنوب لبنان حتّى اليوم"، لافتًا إلى أنّها "أشعلت أكثر من 100 حريق، وامتدّت على مساحات حرجية شاسعة ذات أهميّة بيئيّة عالية، وأراض زراعيّة وعشرات آلاف أشجار الزيتون".
وأوضح ياسين أنّ "الدفاع المدني مشكورًا يقوم بكلّ ما يساعد على إطفاء الحرائق، الّتي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللّبناني منذ 15 تشرين الأوّل الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين لـ"النشرة": سنتقدم بشكوى موثقة ضد سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور التي تنتهجها إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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