اشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران الى ان "الأزمة في المنطقة ليست وليدة 7 تشرين الاول بل نتيجة السياسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني"، معتبرا ان المجتمع الدولي فشل في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه قطاع غزة".
واوضح ان "القضية الفلسطينية كانت هي الأبرز في مباحثاتنا مع الرئيس الإيراني، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، من عمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية، وما يحصل في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر السوداني: المجتمع الدولي فشل في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.