السوداني: المجتمع الدولي فشل في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه قطاع غزة

اشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران الى ان "الأزمة في المنطقة ليست وليدة 7 تشرين الاول بل نتيجة السياسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني"، معتبرا ان المجتمع الدولي فشل في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه قطاع غزة".

واوضح ان "القضية الفلسطينية كانت هي الأبرز في مباحثاتنا مع الرئيس الإيراني، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، من عمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية، وما يحصل في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين".