بلينكن بدأ محادثات مع نظيره التركي في أنقرة

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، بعد جولة في الشرق الأوسط، ركزت على الحرب الإسرائيلية في غزة.
ولا تتضمن زيارة بلينكن، وهي الأولى منذ شنّت إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول الماضي، اجتماعا مع الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يقوم برحلة إلى شمال شرق تركيا.
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