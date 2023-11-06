رئيسة الوزراء الفرنسية: عدد الفرنسيين الذين قتلوا في عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 40

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن "عدد مواطني البلاد الذين قتلوا في عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 40".
وأفادت بورن بأن "ثمانية مواطنين فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين، وبعضهم مصنف ضمن قائمة الرهائن، التي يزيد العدد فيها عن 240". وأكدت أن "المناقشات مستمرة مع السلطات الإسرائيلية ومع الشركاء في المنطقة. وأولويتنا هي إطلاق سراح الرهائن".
وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت قبل أيام "مقتل 39 مواطنا فرنسيا في هجوم حماس وفقدان 9".
وقبل أيام أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن أكثر من 60 رهينة فقدوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.
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