مستشفى الشيخ راغب حرب نفى استشهاد والدة الفتيات الشهيدات الثلاث: حالتها مستقرة

نفى مدير عام العلاقات العامة والاعلام في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول النبطية ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن حالة المواطنة هدى عبد النبي حجازي التي اصيبت امس بالغارة الاسرائيلية التي استهدفتها وعائلتها على طريق عيناتا - عيترون وادت الى مجزرة ذهب ضحيتها فتياتها الثلاثة ووالدتها .

واكد ضيا ان حجازي ( 43 عاما ) خضعت لعملية جراحية الليلة الماضية وحالتها مستقرة، متمنيا على وسائل الاعلام مراجعة مكتب العلاقات العامة والاعلام في المستشفى في حال الاستيضاح عن اي حالة مرضية داخل المستشفى وعدم نشر الاشاعات والاخبار الغير مسؤولة.