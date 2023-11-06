انت الان تتابع خبر أجواء مشمسة والحرارة مستقرة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365 أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبينت الهيئة أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".