وزيرة الصحة الفلسطينية: 24 ألف جريح جراء القصف الإسرائيلي على غزة.. ونناشد الجميع التدخل لوقف العدوان فورًا وإدخال المساعدات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة “مي الكيلة”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يشهد تدهورا كبيرا بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر على قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات لـ “الحدث”، أن هناك ما يقارب من 24 ألف جريح في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إضافة إلى ما يزيد عن 9 آلاف شهيد.

وشددت على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع، إضافة إلى تسريع نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.