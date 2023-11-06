مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار شمال غربي باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل شخصان، أحدهما طفل، وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع يوم الأحد في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما ذكرت الشرطة.

ونقل راديو باكستان عن الشرطة قولها، إن الحادث وقع في قرية بمنطقة "لاكي مروات" بالإقليم، وذلك أثناء دخول الضحايا، وهم من أسرة واحدة، إلى مزرعتهم في الوقت الذي كانت فيه عبوة ناسفة مزروعة في المكان.

ونقل المصابون إلى مستشفى قريب. وقالت الشرطة إنه تم تطويق المنطقة لإجراء التحقيقات، مضيفة أن الحادث يبدو أنه نتيجة لعداء شخصي، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال وقوع هجوم إرهابي.