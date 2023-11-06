شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الصغير أولا.. التأهيل بدلا من العقوبة فى تعديلات قانون الطفل.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مصلحة الصغير أولا.. التأهيل بدلا من العقوبة فى تعديلات قانون الطفل"، استعرض خلاله مناقشة تشريعية النواب 5 مواد بمشروع القانون الجديد، والذى يمنح الحق للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات الواردة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، والأبرز عقوبات رادعة لجريمة الإبلاغ عن بيانات غير صحيحة حول المواليد، ومزايا للأمهات البديلة.

مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تتضمن في مذكرته الإيضاحية الأسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون، حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي، أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وكذا الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها – بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام "23، 24، 113، 114"، فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة "23" عند مخالفة أحكام المواد "14 و 15 و 18 و 19 و 20"، والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة "24" لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة "113" لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وإليكم التفاصيل كاملة:

مصلحة الصغير أولا.. التأهيل بدلا من العقوبة فى تعديلات قانون الطفل.. اليوم تشريعية النواب تناقش 5 مواد بمشروع القانون..الأبرز عقوبات رادعة لجريمة الإبلاغ عن بيانات غير صحيحة حول المواليد..ومزايا للأمهات البديلة

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