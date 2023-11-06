شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب لـ"برلمان كوريا": يجب أن نعمل جميعا لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، وفدا من البرلمان الكوري برئاسة كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية الكورية – البرلمان الكوري- وتصدرت القضية الفلسطينية اللقاء.

وقال النائب كريم درويش في خطابه لـ"البرلمان الكوري": يجب أن نعمل جميعا على وقف إطلاق النار فورا في غزة، مؤكدا علي أهمية أن يصل أصوات عاقلة من جانب الدول المحبة للسلام إلي إسرائيل لمطالبتها بضرورة وقف إطلاق النار منعا للتصعيد وخاصة عقب صدرو تصريحات متطرفة لوزير إسرائيلي يهدد فيها باستخدام السلاح النووي مما يعكس التطرف العنيف الذي أصاب الحكومة الإسرائيلية.

وشدد "درويش" علي أهمية دور البرلمانات والشعوب في الضغط على الحكومات من أجل الضغط علي إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشيرا إلي أن صوت الشعوب يعول عليه نظرا لفقدان الثقة في الكثير من الحكومات بدول الغرب وسعيها الجاد لوقف إطلاق النار.

حضر اللقاء النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة ياسمين أبو طالب والنائبة إيلاريا سمير أعضاء اللجنة، كما شارك في اللقاء السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

بينما ضم وفد الجمعية الوطنية الكورية، برئاسة كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية الكورية عن الحزب الديمقراطي الكوري، السفير كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا لدي جمهورية مصر العربية، وكون سونج عضو الجمعية الوطنية الكورية عن حزب سلطة الشعب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية والمصرية، ويون هان هونج عضو الجمعية الكورية عن حزب سلطة الشعب.