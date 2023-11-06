مقتل أكثر من 20 سودانيًا إثر سقوط قذائف في سوق شعبي في الخرطوم

كشفت منظّمة "محامو الطّوارئ" الحقوقيّة المستقلّة، الّتي تقوم برصد الانتهاكات في ​السودان​ وإحصاء الضّحايا المدنيين، في بيان، أنّ "اثر تصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوّات "الدعم السريع" وتبادل القصف العشوائي، سقطت قذائف عدّة في سوق زقلونا (في أم درمان)، أدّت الى مقتل أكثر من 20 مواطنًا، وسقوط عدد من الجرحى تمّ نقلهم إلى مستشفى شندي ومستشفى النو".

وكان قد قُتل 15 مدنيًّا على الأقل يوم السّبت الماضي، اثر تعرّض منازلهم للقصف في العاصمة السّودانيّة ​الخرطوم​.

ويحتدم القتال منذ نيسان الماضي، في مناطق مكتظّة بالسّكان، بين قوّات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوّات "الدّعم السّريع" بقيادة محمد حمدان دقلو الملقّب "حميدتي". وأسفرت الحرب عن سقوط 10400 قتيل، وفقًا لمنظّمة "اكليد" المعنيّة بإحصاء ضحايا النّزاعات. كما أدّت إلى نزوح ولجوء أكثر من ستة ملايين سوداني، وفق الأمم المتحدة.