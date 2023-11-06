كنعاني: تهديد وزير التراث الإسرائيلي باستخدام القنبلة النووية إنذارا خطيرا للعالم بأسره

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على تهديد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، باستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني قوله، إن "هذا التهديد يعتبر إنذارا خطيرا للعالم بأسره"، مشيرا إلى أن "الوحشية غير المحدودة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب تهديد وزير الحكومة الإسرائيلية باستخدام القنبلة النووية، يجب أن تشكل منبهًا للعالم بأسره".

وأوضح كنعاني أنه من الضروري "تحرك المجتمع الدولي على الفور لمواجهة هذا الكيان الصهيوني الفاشي والعنصري، ومحاسبة الداعمين له".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية المصرية، "المجتمع الدولي إلى التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية".

وأصدرت الخارحية المصرية بيانا قالت فيه، إن "‏مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل".

يذكر أن وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، كان قد صرّح بأن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.