أعلنت الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن "وزارة الخارجية البريطانية سحبت بعض موظفي سفارتها من لبنان بسبب الوضع الأمني".
واوضحت في بيان، انه "بسبب الوضع الأمني، تم سحب بعض موظفي السفارة البريطانية وجميع أفراد أسر الموظفين مؤقتا"، لافتة إلى أن "السفارة تواصل القيام بأعمال مهمة، بما في ذلك تقديم الخدمات للمواطنين البريطانيين".
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
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