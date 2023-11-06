قوى الأمن عممت صورة الرأس المدبر لعصابة سرقة وسلب بقوة السلاح وأحد شركائه

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّه "بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة عمليّات استدراج مواطنين من قبل عصابات بحجّة بيعهم ما يُروّج بتسميته "دّولارات المجمّدة"، أو لشراء عملات رقميّة، وذلك بهدف سلبهم أموالهم بقوّة السّلاح، إضافةً إلى عمليّات سلب درّاجات آليّة من مواطنين بقوّة السّلاح، الّتي ينفّذها أشخاص مجهولون على متن درّاجات آليّة، ويقومون بإطلاق النّار على ضحاياهم وإصابتهم بعد تنفيذ عمليّات السّلب، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّة الرّأس المدبّر لعمليات السّلب المذكورة، وهو الّذي يقوم بإطلاق النّار على المواطنين بعد سلبهم أموالهم أو دراجاتهم، وتبيّن أنّه يُدعى: "م. ز." (من مواليد عام 1988، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بحقّه اسبقيّات منها: إلقاء قنابل، ​محاولة قتل​، سرقة، شهر سلاح حربي، مقاومة رجال السّلطة، ضرب وإيذاء، و​إطلاق نار​، وهو مطلوب بموجب ملاحقتين قضائيّتَين؛ كما أنّه مسلّح ويحمل قنبلة يدويّة بصورة مستمرّة. وقد أُعطيت الأوامر إلى القوّة الخاصّة في الشّعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه".

وكشفت المديريّة أنّ "بتاريخ 2023-10-30، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة من رصده في محلّة ​حي السلم​- الضّاحية الجنوبيّة، حيث نصبت له كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه على متن درّاجته، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا، قنبلةً يدويّةً، كميّةً من الحبوب المخدّرة نوع "ريفوتريل"، بطاقة هويّة مزوّرة ومبلغًا ماليًّا".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بأنّه الرّأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح، نفّذت عشرات العمليّات ضمن محافظة ​بيروت​ و​جبل لبنان​، الّتي كان أفرادها يقومون باستدراج عدد كبير من الأشخاص عن طريق الاحتيال عليهم بحجّة بيعهم دولارات مجمّدة أو شراء عملات رقميّة والاستيلاء على أموالهم، وأنّه قام خلال الكثير من العمليّات الّتي نفّذها، بإطلاق النّار على ضحاياه لشلّ حركتهم ومنعهم من مطاردته، ومن أخطر عمليّاته:

- في محلّة ​الحازمية​، سلب مبلغ 6,500 دولار أميركي من شخصين طاعنين في السّن.

- في ​الضاحية الجنوبية​، سلب مبلغ 10,000 دولار أميركي، وقام بإطلاق عيارين ناريَّين باتجاه الضحيّة وإصابتها.

- في ​الشويفات​، سلب مبلغ 12,500 دولار أميركي من شاب على متن سيّارة مرسيدس.

- في محلّة كورنيش المزرعة- بيروت، سلب 897 مليون ليرة لبنانيّة، وقام بإطلاق النّار على الضحيّة وإصابتها.

- في محلّة الحمرا، قرب فندق الكومودور- بيروت، محاولة سلب شخص وإطلاق النّار عليه واصابته.

- في محلّة غاليري سمعان، سلب مبلغ 10,000 دولار أميركي وإطلاق النّار على الضحيّة.

- في محلّة الحازمية، سلب مبلغ 2,400 دولار أميركي وإطلاق النّار على سائق السّيّارة وإصابته.

- في محلّة ضبية، سلب مبلغ 10,000 دولار أميركي وقام بإطلاق النّار على الشّخص المسلوب وإصابته.

- في محلّة الصّيّاد، سلب مبلغ 1000 دولار أميركي وهاتف خلوي وإطلاق النّار على الضّحية وإصابته".

وذكرت أنّ "الموقوف اعترف بتنفيذه عددًا كبيرًا من عمليّات سرقة وسلب دراجات بقوّة السّلاح، وإطلاق النّار على بعض أصحابها في مناطق: خلدة، النّاعمة، الشّويفات، الزيتونة باي، الدّورة، الطّيّونة، سبينس، برج حمّود، وأنّ من بين شركائه في عمليّات السّلب، المدعو: "ق. ق." (من مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)؛ بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة".

كما بيّنت أنّ "بتاريخ 2023-10-31، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيف الأخير في محلّة الأوزاعي، وضبطت درّاجته الآليّة. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه".

وعمّمت المديريّة "بناءً على إشارة القضاء، صورة الموقوفَين"، وطلبت من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالهما "التّوجه إلى فرع معلومات بيروت، أو الاتّصال على رقم الهاتف 01-307728، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".