بوريل: على الأوروبيين أن يقدموا ما هو أكثر من الدعم الإنساني ونحن أمام اختبار لمصداقيتنا

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "المأساة التي نشهدها بالشرق الأوسط هي نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي"، لافتا الى ان "الجميع اعتقدوا أن التطبيع بين إسرائيل ودول عربية سيجلب السلام لكن ذلك لم يحدث".
ورأى بوريل أن "القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية"، معتبرا ان "على الأوروبيين أن يقدموا ما هو أكثر من الدعم الإنساني ونحن أمام اختبار لمصداقيتنا".
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