رئيس المجلس الارثوذكسي: من الضروري توافق جميع الكتل السياسية على انقاذ لبنان من الفراغ الدستوري

عبر رئيس المجلس الوطني الارثوذكسي روبير الأبيض عن "الخوف من الوصول الى الفراغ الكامل لكل مقومات الدولة وانهيارها".

وسأل في بيان: "لم هذا الفراغ المتعمد وكأنه مخطط له ومبرمج مسبقاً ومن هم وراءه وهل من صنع بعض الاحزاب والتيارات السياسية المسيحية وغير المسيحية يسعون ايضا الى الفراغ في موقع قيادة الجيش معتقدين بأنهم يستطيعون من خلالها الوصول الى سدة الرئاسة".

ورأى أن "هذا مرفوض رفضاً قاطعاً وخصوصًا بهذه المرحلة الصعبة والظروف الأمنية الخطيرة في المنطقة"، مشيرا الى أنه "من الضروري توافق جميع الكتل السياسية على انقاذ لبنان من الفراغ الدستوري والخروج من المستنقع الذي نحن فيه".

وتوجه الى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بالقول: "لماذا انتم ضد التجديد لقائد الجيش؟ فقط لأنك تعتبره منافساً لك لموقع رئاسة الجمهورية؟ وانتم قد تنازلتم عن موقع الرئاسة مقابل بعض المكاسب السياسية ومنها اللامركزية المالية".

واكد اننا "نأسف كثيرا كيف يتصرف وزير الدفاع موريس سليم والذي نكن له كل احترام وتقدير فهو ضابط متقاعد ولم نتفاجأ طبعا باعتراضه على التمديد لقائد الجيش بسبب انتمائه للتيار الوطني الحر وعليه تنفيذ ما يطلب منه. ونسأل كيف لعميد متقاعد في الجيش الذي يحترم قسمه، بأن يترك هذا الموقع لمهب الريح؟".