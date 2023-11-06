أعلنت شركة "ألفا"، في بيان، أنّ "بين الفترة والأخرى، يتوقّف عمل بعض محطّات "ألفا" في المنطقة الحدوديّة الجنوبيّة، بفعل عدم القدرة على تزويدها بمادّة ​المازوت​ نتيجة الأوضاع الحاصلة، ممّا يؤدّي إلى انقطاع الخدمة موقّتًا عن البلدات الّتي تتغذّى من هذه المحطّات"، مشيرةً إلى "أنّنا نعمل بالتّعاون الوثيق مع الأجهزة المعنيّة، من أجل تأمين استمراريّة الخدمة".

كانت هذه تفاصيل خبر "ألفا": العمل يتوقف موقتا ببعض محطاتنا بالمنطقة الحدودية الجنوبية بفعل تعذّر تزويدها بالمازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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