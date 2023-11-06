يلقبوه بالقناص الخطير .. مقـتل يائير عيدو نجل شقيق نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر - وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل النقيب يائير عيدو نتنياهو ابن أخ رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وهو قائد وحدة القناصة المتوغلة في قطــ اع غ،زة ويلقبه الجيش الإسرائيلي "القناص الخـ ـطير".

وحائز على وسام "أفضل قناص".

وأفادت قناة "الغد" ، بمقتل النقيب يائير عيدو نتنياهو، ابن شقيق رئيس الحكومة الإسرائيلية في غلاف غزة.

في سياق متصل، أكد دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر الماضي إلى 347 جنديا.

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "أبلغنا عائلات 347 جنديا ممن قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".