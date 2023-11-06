شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البولندي يعلن اسم رئيس الوزراء الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو - رويترز

قال أحد مساعدي الرئيس البولندي أندريه دودا إنه سيعلن الاثنين، قراره بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء بعد الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي.

وكتب مارسين ماستاليريك، كبير مستشاري الرئاسة البولندية، على منصة إكس، يقول: «بعد مشاورات ودراسة، اتخذ الرئيس أندريه دودا قراراً حول ما يسمى الخطوة الأولى (تعيين حكومة) القرار نهائي»، مضيفاً أن دودا يعتزم إلقاء خطاب يبثه التلفزيون في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وفاز حزب القانون والعدالة الذي حكم بولندا على مدى السنوات الثماني الماضية في انتخابات 15 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه خسر أغلبيته المطلقة ومن غير المرجح أن يجد شريكاً في الائتلاف.

وقالت ثلاثة أحزاب مؤيدة لأوروبا وتحظى بأغلبية في البرلمان، إنها مستعدة لتشكيل حكومة برئاسة زعيم الائتلاف المدني دونالد تاسك، وحثت دودا على عدم تأخير تعيينه.