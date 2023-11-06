شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: سنعمل على تحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، إن الصين ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية، خلال رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك في وقت تتزايد فيه التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي دوري: «ستبذل الصين قصارى جهدها لتشجيع مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته، والقيام بدوره وبناء توافق في الآراء واتخاذ إجراءات مسؤولة وفعالة في أقرب وقت ممكن؛ لتهدئة الأزمة الحالية، وحماية سلامة المدنيين من أجل تحقيق السلام».

ويأتي بيان الصين بينما تكثف إسرائيل هجومها العسكري على حركة حماس في قطاع غزة.

وتولت الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون قال، إن الصراع في الشرق الأوسط يتصدّر جدول أعمال مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفادت صحيفة تشاينا ديلي بأن تشانغ قال: «من الضروري التشجيع على وقف إطلاق النار ووقف القتال، ومنع وقوع مزيد من الخسائر بين المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية أوسع نطاقاً، والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع».

وأنهى المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جيون للتو جولة في المنطقة.

وأرجع تشاي، الذي اجتمع مع قادة عدة دول بشأن الأزمة، سبب الصراع بين إسرائيل وغزة إلى عدم وجود ضمانات لحقوق الفلسطينيين.

ويجري شهرياً تناوب رئاسة مجلس الأمن الدولي بين 15 دولة عضواً فيه، وكانت آخر مرة تولت فيها الصين رئاسة المجلس في أغسطس/آب 2022.