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باحث أمني: إذا دخلت إسرائيل مدن غزة للبحث عن “الأنفاق” فستنتقل لـ “حرب شوارع” وستتكبد خسائر كبيرة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث الأمني والاستراتيجي “فايز الأسمر”، أن إسرائيل تتكبد خسائر فادحة منذ أن أعلنت عن خطة الاجتياح البري لقطاع غزة، لكنها لا تظهر ذلك في وسائل الإعلام.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أنه في حالة توغل القوات الإسرائيلية في شوارع غزة، للبحث عن أنفاق المقاومة الفلسطينية فإنها بذلك ستحول الحرب إلى حرب شوارع، وبالتالي ستتكبد المزيد من الخسائر.

وأوضح أن إسرائيل تزيد من غارتها على قطاع غزة، بسبب عجزها عن إحراز أي تقدم ميداني على الأرض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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