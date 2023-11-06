باحث أمني: إذا دخلت إسرائيل مدن غزة للبحث عن “الأنفاق” فستنتقل لـ “حرب شوارع” وستتكبد خسائر كبيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث الأمني والاستراتيجي “فايز الأسمر”، أن إسرائيل تتكبد خسائر فادحة منذ أن أعلنت عن خطة الاجتياح البري لقطاع غزة، لكنها لا تظهر ذلك في وسائل الإعلام.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أنه في حالة توغل القوات الإسرائيلية في شوارع غزة، للبحث عن أنفاق المقاومة الفلسطينية فإنها بذلك ستحول الحرب إلى حرب شوارع، وبالتالي ستتكبد المزيد من الخسائر.

وأوضح أن إسرائيل تزيد من غارتها على قطاع غزة، بسبب عجزها عن إحراز أي تقدم ميداني على الأرض.