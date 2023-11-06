سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في منشور على منصة إكس، فجر اليوم (الإثنين)، إن سلاح الجو الأردني تمكن في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وأكد أن عملية الإنزال جاءت لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة.

وأنشئ المستشفى الميداني الأردني في غزة عام 2009 في منطقة تل الهوى، وتبلغ سعته السريرية 40 سريرا.