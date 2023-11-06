اليمنيون يسخرون من الخطوط الحمراء للحوثي لطالما استغل الحوثيون فلسطين لعبثهم، واستمر ذلك، حيث تداول عدد من اليمنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الرسائل... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ شهر على الحرب والاحتلال يرتكب مجازر مروعة مع الارتفاع المستمر في شهداء العدوان الإسرائيلي والذي قتل 4008 أطفال، مع توقعات باستمرار الزيادة إذا لم يوقف العدوان القصف، تستمر... أبها: أبها: دوت الخليج ، الوكالات 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ روسيا تنتظر نفاد الدعم الغربي لكييف ذكر الجيش الروسي، أن ضربة صاروخية أوكرانية على حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، ألحقت أضرارا بسفينة روسية.وقالت وزارة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ التعديل 14 الحجة الدستورية لاستبعاد ترمب استمع القضاة في كولورادو ومينيسوتا الأسبوع الماضي إلى الحجج في القضايا التي رفعتها مجموعات من الناخبين زعموا أن جزءًا من الدستور... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل السرية لتوطين سكان غزة في مصر نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل تحاول سرا حشد الدعم الدولي لإعادة توطين مئات الآلاف... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ إسرائيل تقطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية مساء الأحد فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات... رام الله: الوكالات رام الله: الوكالات 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ الاحتلال يستأجر مرتزقة في عدوانه على غزة مقابل 3900 يورو كشف تقرير جديد لصحيفة الموندو الإسبانية أن إسرائيل تستخدم المرتزقة منذ 7 أكتوبر وتحدثت الصحيفة مع المرتزق الإسباني بيدرو دياز... القدس المحتلة: الوكالات القدس المحتلة: الوكالات 21 ربيع الثاني 1445 هـ 21 ربيع الثاني 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر قمة إسلامية استثنائية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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