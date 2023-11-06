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اليمنيون يسخرون من الخطوط الحمراء للحوثي
لطالما استغل الحوثيون فلسطين لعبثهم، واستمر ذلك، حيث تداول عدد من اليمنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الرسائل...
شهر على الحرب والاحتلال يرتكب مجازر مروعة
مع الارتفاع المستمر في شهداء العدوان الإسرائيلي والذي قتل 4008 أطفال، مع توقعات باستمرار الزيادة إذا لم يوقف العدوان القصف، تستمر...
روسيا تنتظر نفاد الدعم الغربي لكييف
ذكر الجيش الروسي، أن ضربة صاروخية أوكرانية على حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، ألحقت أضرارا بسفينة روسية.وقالت وزارة...
التعديل 14 الحجة الدستورية لاستبعاد ترمب
استمع القضاة في كولورادو ومينيسوتا الأسبوع الماضي إلى الحجج في القضايا التي رفعتها مجموعات من الناخبين زعموا أن جزءًا من الدستور...
نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل السرية لتوطين سكان غزة في مصر
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل تحاول سرا حشد الدعم الدولي لإعادة توطين مئات الآلاف...
إسرائيل تقطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة
أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية مساء الأحد فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات...
الاحتلال يستأجر مرتزقة في عدوانه على غزة مقابل 3900 يورو
كشف تقرير جديد لصحيفة الموندو الإسبانية أن إسرائيل تستخدم المرتزقة منذ 7 أكتوبر وتحدثت الصحيفة مع المرتزق الإسباني بيدرو دياز...
كانت هذه تفاصيل خبر قمة إسلامية استثنائية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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