اخبار العالم

قمة إسلامية استثنائية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

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اليمنيون يسخرون من الخطوط الحمراء للحوثي

لطالما استغل الحوثيون فلسطين لعبثهم، واستمر ذلك، حيث تداول عدد من اليمنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الرسائل...

323adb0ece.jpgأبها: سلمان عسكر
ba308ef09a.jpg21 ربيع الثاني 1445 هـ

شهر على الحرب والاحتلال يرتكب مجازر مروعة

مع الارتفاع المستمر في شهداء العدوان الإسرائيلي والذي قتل 4008 أطفال، مع توقعات باستمرار الزيادة إذا لم يوقف العدوان القصف، تستمر...

icon-byline.pngأبها: ، الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ

روسيا تنتظر نفاد الدعم الغربي لكييف

ذكر الجيش الروسي، أن ضربة صاروخية أوكرانية على حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، ألحقت أضرارا بسفينة روسية.وقالت وزارة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ

التعديل 14 الحجة الدستورية لاستبعاد ترمب

استمع القضاة في كولورادو ومينيسوتا الأسبوع الماضي إلى الحجج في القضايا التي رفعتها مجموعات من الناخبين زعموا أن جزءًا من الدستور...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ
Members of the Palestinian security forces loyal to Hamas, mask-clad due to the coronavirus pandemic, stand guard at the Rafah border crossing with Egypt, in the southern Gaza Strip, on February 9, 2021, which reopened after an Egyptian announcement to let through incoming traffic until further notice. - Egypt on February 9 opened its border crossing

نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل السرية لتوطين سكان غزة في مصر

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل تحاول سرا حشد الدعم الدولي لإعادة توطين مئات الآلاف...

icon-byline.pngواشنطن: الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ

إسرائيل تقطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية مساء الأحد فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات...

icon-byline.pngرام الله: الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ

الاحتلال يستأجر مرتزقة في عدوانه على غزة مقابل 3900 يورو

كشف تقرير جديد لصحيفة الموندو الإسبانية أن إسرائيل تستخدم المرتزقة منذ 7 أكتوبر وتحدثت الصحيفة مع المرتزق الإسباني بيدرو دياز...

icon-byline.pngالقدس المحتلة: الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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