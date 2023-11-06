السعودية تستضيف مؤتمر دولي حول دور المرأة في الإسلام

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف السعودية، اليوم الاثنين في مدينة جدة "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام".

يقام المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتنظمه منظمة التعاون الإسلامى .

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أنَّ التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.

من المتوقع أن يشهد المؤتمر، وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام".

يتضمَّن المؤتمر 5 جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون، مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وآفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، إضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.

كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى قد طرح خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية بدورته 49 الذي انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مبادرة المملكة باستضافة "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"، مما يؤكد حرص المملكة ودورها الفاعل من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مجالات التنمية كافة، وكذلك تاكيددورها المتواصل في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة المسلمة وتعزيز دورها في التنمية في الدول الأعضاء.