العاهل الأردني يتوجه إلى بروكسل لبحث التطورات الخطيرة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين، إلى بروكسل في زيارة يلتقي خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا.

وسيبحث العاهل الأردني، خلال الزيارة وفقا لبيان الديوان الملكي، التطورات الخطيرة في غزة وضرورة العمل لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام ، وكذلك العلاقات الثنائية وشراكة الأردن مع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا.

وسيلتقي الملك عبد الله الثاني، الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ويرافق العاهل الأردني في الزيارة، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، فيما أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل،أن الوضع الطبي في قطاع غزة كارثي ووصل إلى مرحلة خطرة للغاية على جميع الأصعدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في مداخلة لقناة "العربية" اليوم الاثنين، إن قطاع الإسعاف يعاني نتيجة الانقطاع الكامل للاتصالات مما يمنع تواصل المواطنين مع الإسعاف"، لافتا إلى أن هناك مناطق لا تصلها إشارة الاتصالات منذ أيام.

وأضاف أن وضع المستشفيات أصبح حرجا حيث خرج 16 من أصل 35 مستشفى من الخدمة بقطاع غزة وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينتج عنه الضغط على المستشفيات التي تعمل في تلك الأوضاع بطاقات استيعابية مضاعفة وتعمل بالحد الأدنى نتيجة نقص الأدوية والوقود.

وأوضح حنجل أن القطاع شهد 150 غارة في مناطق مختلفة ولا يوجد إمكانية لحصر المصابين بدقة نتيجة انقطاع الاتصال مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالهلال الأحمر بالقطاع، مؤكدا أن أعداد الإصابات في زيادة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر يخدم قطاع غزة بـ 31 سيارة إسعاف و285 مسعفا و130 متطوعا، وهناك عدد من السيارات الأخرى خرجت من الخدمة نتيجة الاستهدافات ونقص الوقود، وتعمل الكوادر الطبية بكامل وقتها رغم ضعف الإمكانيات والقصف المتكرر.