دست السم لزوجها وكتمت أنفاسه بالمخدة.. المتهمة وشريكها أمام الجنايات للمرة الثالثة في شبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - نجلاء خالد:

تباشر محكمة جنايات شبين الكوم، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة في محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى في المنوفية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة وعشيقها للمحاكمة الجنائية عما أسند إليهما بالاتفاق وتنفيذ جريمة قتل زوج الأولى بدسها السم له في العصير، واستكمال الجريمة بوضع المخدة عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبينت التحريات في الواقعة أن المتهمة دست السم لزوجها في كوب من العصير، واستعانت بعشيقها لاستكمال قتله بوضع مخدة لكتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وخلال التحقيقات في الواقعة اعترفت المتهمة بأنها تزوجت من المجني عليه قبل حوالي 14 سنة تقريبًا، وأنها تعرفت على المتهم الثاني في الواقعة (العشيق)، "كان بييجي البيت عند حمايا بحكم إنه من البلد وفيه نسب وقرابة.

وشهدت الجلسة السابقة، لجلسة اليوم الاثنين، نفي الزوجة اعترافها بارتكاب الواقعة، وأنكرت وجود علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، وأن العلاقة بينهما عادية.