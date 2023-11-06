شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجيل فى مؤتمر جماهيرى لتأييد المرشح الرئاسي "السيسى": يقود مصر بحكمة واقتدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إننا نعلن تأييدنا ودعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه رجل جعلنا نتذكر مقولات كنا نسمعها كثيرا ونرددها عندما تشتد المحن بمصرنا الغالية، وكنا نردد ما قاله الأقدمون من مصر محروسة بعناية الله.

وأضاف الشهابي، خلال مؤتمر جماهيرى لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في قلب الصعيد من مدينة سوهاج، مصر يقودها الرئيس السيسى بحكمة واقتدار وتواجه به كل التحديات الصعبة التى تمر لنا اليوم لذلك أقول بصدق أن القدر جعل السيسى على رأس البلاد ليزداد إيماننا بأن هذا الوطن دائما فى رعاية الله وبأن قائده قادر على التغلب على كل التحديات التي تواجهه وهى تحديات خطيرة للغاية .

وتابع ناجى الشهابي رئيس الحزب، أن هذه التحديات لا تتوقف عند زرع دولة غزاوية فى سيناء ولن تتوقف عند إطلاق أيدى بنى صهيون فى الوطن العربى ولكنها تشمل رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط يقسم فيها المقسم ويجزأ فيها المجزء وتصبح إسرائيل تلك القاعدة المتقدمة لأمريكا والغرب هى المهيمنة على الشرق وثرواته لذلك فإننا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى كان رحيماً بهذا البلد وبهذا الشعب عندما جعل من يتبوأ مقعد القيادة، رجل من رجال المؤسسة العسكرية يعرف كيف يحمي الأمن القومي وكيف يحافظ علية ويفهم جيداً التحديات التى تواجه هذه البلد".

وأضاف ناجى الشهابي أن المخطط لم يكن رد على الضربة الموجعة الذى أعطتها المقاومة الفلسطينية إلى الجيش الإسرائيلي الذى كان يقول عنه الإعلام الغربى الصهيونى أنه جيش لا يقهر وفى يوم السابع من أكتوبر قهرته المقاومة الفلسطينية وجعلته جيش من ورق نعم المقاومة باسلحتها المحدودة وإيمان وبسالة أبنائها قهرت جيش بنى صهيون لذلك أرسلت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حاملات الطائرات والأساطيل الحربية ليظهروا العداء الشديد للشرق الأوسط فهذا العتاد العسكرى الكبير لم يرسلوا إلى أهل غزة وأننا ارسلوه ليكون أدواته لإرهاب الشرق الأوسط وهم يعلمون أن قاعدته الأساسية هى مصر، فمصركم هى المستهدفة لذلك نحن فى حزب الجيل ندعوكم فى هذه الانتخابات الرئاسية إلى انتخاب الرجل القادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها وندعوكم إلى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة جديدة من عام 2024 إلى عام 2030 .

وطالب رئيس حزب الجيل الحضور بأن يصطحبوا بمن يعولون إلى لجان الاقتراع أيام التصويت لك نرسل رسالة إلى هذا العالم الغربى المتغطرس بأن الشعب المصرى أنتخب السيسى بما يشبه الإجماع ليكون قائدهم فى تلك المعركة الفاصلة، ولتكون رسالة أيضا أن الشعب المصرى بكل مكوناته الحزبية والمهنية والنقابية بعماله وفلاحيه على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى وخلف قواتنا المسلحة التى جعل منها الرئيس السيسى بتنويع مصادر تسليح الجيش المصرى أقوى قوات مسلحة فى الشرق الأوسط التى جعلت من مصر بجانب عوامل الجغرافيا والتاريخ قوة إقليمية عظمى قادرة على حماية الأمن القومى المصرى وحماية الأمن القومى العربى.

وشرح ناجى الشهابي انهم كانوا يخططوا لتكون مصر هى الجائزة الكبرى ولذلك أرادوا أن يعيدوا تخطيط الشرق الأوسط من جديد على غرار الخريطة الذى أعدها ورسمها سايكس بيكو وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا ولكن وقف لهم القائد عبد الفتاح السيسي وانهى على المخطط الصهيوني الأمريكي الأوروبي بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكانها إلى سيناء .

وأكد الشهابي أن مصر بقواتها المسلحة القوية قادرة على مواجهة كل الأعداء، مؤكدا أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي عادت الآن كما كانت يوم قاد ثورة الشعب ضد مخطط الفوضى الخلاقة الأمريكى فى 30 يونيو و3 يوليو عام 2013، وأنها أصبحت أكثر 98 % وتزداد يوما بعد يوم.

وأكد رئيس حزب جيل أن أى مواطن مصرى شريف لو سأل نفسه خلف الستارة قبل التصويت من يصلح الآن لقيادة مصر فى ظل هذه التحديات ستكون الإجابة لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك نعلن دعمنا ووقوفنا معه يوم التصويت لكى ندعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة.