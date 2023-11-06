شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة القيم بناء على ترشيح اللجنة العامة للمجلس، والذى انتهت إليه اليوم فى اجتماعها قبل الجلسة، وجاء تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمد حسام وعضوية: 1 محمود محمد صلاح سعد (مستقل) 2 محمد محمد السيد الصالحى(مستقبل وطن) 3 علاء الدين محمد جاد أحمد (مستقبل وطن) 4 محمد مجد الدين محمد بركات (مستقل) 5 حسانين أحمد توفيق(الشعب الجمهوري) 6 هبة مكرم كامل شاروبيم (مستقبل وطن) 7 محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه (المصري الديمقراطي الاجتماعي) 8 إيهاب يوسف فؤاد الهرميل (مستقبل وطن) 9 إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة (المؤتمر) 10 نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان (مستقبل وطن) 11 طارق السيد عبد العزيز اسماعيل(الوفد الجديد) 12 محمود سمير عبد الجليل تركي(النور) 13 عاطف محمد محمد علم الدين (مستقبل وطن) 14 خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم(مستقبل وطن)

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