شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تعرض برنامجه الانتخابى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس 9 نوفمبر، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الإنتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وأشارت الحملة، إلى عقد مؤتمرين جماهيريين يومى الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر بمحافظة أسيوط، ومؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر، ومؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم 22 نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

وأوضحت الحملة، أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

وسبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).