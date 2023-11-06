شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ يقترحون التوسع فى إصدار السندات الخضراء وطرح شهادات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ، أن معظم الدول تتجه إلى زيادة مصادر الطاقة وتنوعها، وحيث إن مصر تعانى من الطاقة، موضحا ضرورة التوجه إلى مصادر أكبر من الطاقة وتنوع مصادرها ونتوجه إلى الطاقة الشمسية والطاقة النووية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

كما اقترح حماد ضرورة التوسع فى إصدار السندات الخضراء والتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة من خلال منح قروض بفوائد قليلة والتسهيل على العاملين فى هذا المجال.

بدوره أكد محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، أن المصادر التقليدية للطاقة تؤثر بالسلب وتؤدى إلى مزيد من الاحتباس الحرارى، موضحا أن الاستثمار الأخضر وتداول شهادات الكربون هو الاختيار الأنسب فى هذه المرحلة، لافتا إلى ضرورة أن تكون شهادات الكربون قابلة للتداول، كما لفت إلى أن تنويع مصادر الطاقة يرتبط دائما بالتنمية الاقتصادية ويؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد.