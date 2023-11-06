شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: أى صناعات تصدر من الدول الكبرى ندرس صالح مصر فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك صناعات جارى الضغط الدولى بسببها لكى تتحول إلى الدول النامية وقد يكون لمصر نصيب أن يتم طرح هذه الصناعات عليها فإذا استطعنا أن نقنن وجودها بما لا يضر بالبيئة ونستفيد من زيادة الصناعة، وأن نقيس الفارق بين الإيجابيات والسلبيات بشرط ألا يكون هناك خطورة أو ضرر على الواطنين منها فمن الممكن أن ندرس هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وقال عبد الرازق إن البعض قد يفهم أن الدراسة تطرح فرض ضريبة على الكربون ولكن الأمر المطروح هو أن يكون هناك مقابل عن الخروج عن نسب الكربون، وإذا كان هذا الخروج مؤمنا وهذا المبالغ سيتم صرفها على الحفاظ على البيئة وهو المقصود من الطرح الوجود داخل الدراسة.